РИАМО - 26 июл. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина считает, что обязательная аккредитация компаний, управляющих визовыми центрами в России, может привести к закрытию центров, сообщает «Интерфакс».

«Сегодня в России работают шесть компаний, управляющих визовыми сервисными центрами под брендами VFS Global, GVCW - СВЦ Греции, VMS - Италия, BLS - Испания, Индия, TLS - Великобритания, Швейцария, Бельгия, Pony Express. Сведения о каждой содержатся в госреестре юридических лиц и опубликованы в открытых источниках», - сказала Тюрина.

По ее словам, ранее депутаты «Единой России» предложили внести поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». Согласно предложению депутатов, МИД России займется обязательной аккредитацией всех компаний, оказывающих услуги посредника при оформлении виз в России.

При этом критерии для получения аккредитации таковы, что им не соответствует ни один из действующих сейчас сервисно-визовых центров. В частности, необходимо наличие у оператора филиалов не менее чем в 20 субъектах России, предельная доля иностранного участия в уставном капитале определена как 20%.

Также необходимо наличие техсредств для обработки конфиденциальной информации, сертифицированных в соответствии с федеральным законодательством. Помимо этого, требуется как минимум трехлетний опыт работы в сфере сбора и обработки документов для получения визы от имени дипмиссий и консульств.

«Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них (компаний, управляющих визовыми центрами - ред.) не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров», - подчеркнула Тюрина.

По ее словам, посольствам и консульствам будет проще закрыть визовые центры в России и оформлять визы в собственном отделе, часто единственном на всю страну. Это, в свою очередь, приведет к огромным очередям из желающих получить визу в посольстве или консульстве.