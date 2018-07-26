РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Полиция в ходе рейда проверила кальянную и магазин в поселке Октябрьский городского округа Люберцы, по итогам на владельцев составили административные протоколы за нарушения правил продажи алкоголя, сообщил начальник участковой службы и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» Сергей Ретюнский в своем официальном аккаунте в Instagram.

«В поселении Октябрьский городского округа Люберцы сотрудники участковой службы проверили кальянную в доме №5 на улице 60 лет Победы и магазин «Продукты» в доме №6 на той же улице. Выявлены серьезные нарушения при реализации алкогольной продукции», – написал Ретюнский.

Он добавил, что нарушителям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей.