РИАМО - 26 июл. Сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» задержали россиянку с рейса «Ташкент-Москва» во время проведения таможенного контроля, обнаружив в ее ручной клади кольцо стоимостью более 800 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы таможни аэропорта «Домодедово».

«Девушка проследовала через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у нее товаров, подлежащих таможенному декларированию. В ходе досмотра ее ручной клади сотрудники таможни обнаружили кольцо фирмы Tiffany&Co», - говорится в сообщении.

27-летняя пассажирка заявила, что получила кольцо от своего молодого человека в знак примирения и не смогла предъявить чеки, подтверждающие стоимость украшения.

«По результатам таможенной экспертизы было установлено, что кольцо выполнено из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость ювелирного изделия составила более 800 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В отношении гражданки России возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.2 Кодекса об администартивных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Максимальное наказание за данное правонарушение - наложение штрафа до двукратного размера стоимости изделия с его конфискацией.

Таможенная служба аэропорта напоминает, что, согласно законодательству Евразийского экономического союза, беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования, стоимость которых не превышает 10 000 евро. При ввозе товаров для личного пользования, стоимость которых превышает эту сумму, необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.