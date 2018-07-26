РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске планируют потратить около 1 миллиона рублей на замену оконных блоков в детском саду №67, сообщается на сайте госзакупок.

По данным общей информации закупки, муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по замене оконных блоков здания МДОУ детский сад №67 «Ивушка», расположенного на улице Подольская, дом 6А. Подрядчик определится по итогам электронного аукциона 30 июля. Начальная (максимальная) цена контракта – 999 886,82 рублей. Средства планируется выделить из бюджета городского округа.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет установить новые оконные блоки из ПВХ (Поливинилхлорид (пластик) - ред.), а также провести демонтаж старых окон. Также планируется установить москитную сетку и многое другое. Завершить работы необходимо будет в течение 20 рабочих дней после заключения контракта.