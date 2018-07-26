РИАМО – 27 июл. Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон об изменении военной подготовки в вузах, сообщает Газета.ru.

«Вместо военных кафедр в вузах теперь будут действовать военные учебные центры. Предусмотренные законопроектом изменения унифицируют систему военной подготовки», – говорится в сообщении.

Уточняется, что закон начнет действовать через 180 дней с момента его официального опубликования.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании военной подготовки в вузах, согласно которому военные кафедры при гражданских учебных заведениях будут ликвидированы.