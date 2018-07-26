РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. В подмосковном Королеве на прошлой неделе отремонтировали более 30 подъездов в многоквартирных домах, написал первый заместитель руководителя городской администрации Олег Даниленко в своем аккаунте в Instagram.

«С 16 по 22 июля силами управляющих компаний завершили ремонт 36 подъездов, 141 в работе. В местах общего пользования обновили входные группы, лестничные марши, оконные блоки, приборы отопления и освещения, почтовые ящики, информационные доски», – написал Даниленко.

Всего в текущем году в городе планируется отремонтировать 760 подъездов многоквартирных домов. В 2018 году в Королеве также планируется провести капремонт в 60 домах. Полный перечень адресов можно посмотреть на сайте городской администрации и министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернаторская программа софинансирования текущего ремонта подъездов «Мой подъезд» в Подмосковье стартовала в начале 2017 года. Основная ее цель – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд в регионе красивым, удобным и комфортным для проживания.