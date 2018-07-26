РИАМО - 26 июл. За шесть месяцев 2018 года ввели в эксплуатацию восемь современных розничных рынков, инвестиции в их открытие превысили 115 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Сфера потребительского рынка Московской области за последнее время претерпела сильные изменения. Особого внимания заслуживает розничная торговля, перемены к лучшему в которой заметны многим жителям области», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он также напомнил, что в связи с вступлением в действие положений Федерального закона 271-ФЗ о необходимости использования для организации розничных рынков исключительно капитальных зданий с 1 января 2013 года многие рынки Подмосковья оказались вне закона. Это привело к закрытию части из них, соблюдение закона – необходимая мера.

«Только таким образом возможно наведение порядка на территории Московской области и создание качественных современных форматов торговли, отвечающих потребностям нового времени», - добавил Посаженников.

В настоящее время на территории Московской области функционирует 171 объект рыночной торговли; 110 торговых объектов находятся в стадии реконструкции.

Министр также отметил, что в последнее время розничная торговля Подмосковья стала объектом серьезных инвестиционных вложений, что не могло не сказаться на развитии экономики региона. Только по итогам первой половины 2018 года инвестиции в современные розничные рынки Московской области превысили 115 миллионов рублей, а с начала 2016 года – 535 миллионов рублей.

«Таким образом, и далее на территории региона продолжится активная работа по приведению рыночной торговли в соответствие законодательству и архитектурному облику. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области, и органы местного самоуправления приложат максимум усилий для того, чтобы по-новому позиционировать подмосковные рынки. Эти торговые площадки должны ассоциироваться у жителей с недорогой, качественной и свежей едой, а не с грязными прилавками и проблемными зонами городов», - заключил министр.