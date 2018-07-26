В Паке Горького в этот уикенд будет проходить один из главных опен-эйров лета – фестиваль Park Live, где выступят культовые группы Gorillaz и Massive Attack. Любители отдыха на природе и исторических реконструкций смогут отправиться в Подмосковье на Зарайский ратный сбор и фестиваль конного спорта «Иваново поле», на котором выступят легенды русского рока – группа «Чайф», а гурманы не пропустят главный гастрономический фестиваль лета Taste of Moscow.

ПЯТНИЦА, 27 июля

Фестиваль Park Live 2018

© официальная страница мероприятия в соцсети "Вконтакте"

Набережная парка Горького на три дня – с 27 по 29 июля – вновь превратится в большую концертную площадку. Среди хедлайнеров фестиваля Park Live 2018, помимо культовых групп Gorillaz и Massive Attack, заявлен диджей Дэвид Гетта, а дополнят основной состав пионер трип-хопа Tricky, исландская группа Kaleo, Иван Дорн, электронщик Bonobo и другие музыканты мировой величины. Такое разнообразие программы связано с тем, что в этом году фестиваль будет идти три дня вместо одного. По этой же причине решено повысить цены на билеты. Те, кто уже оплатил один день, но теперь хочет увидеть всю программу, может докупить апгрейд абонемента за 4000 рублей.

Где:Москва, ЦПКиО им. Горького

Цена:от 4 000 до 14 000 рублей

Главные опен‑эйры лета 2018: «Усадьба Jazz», Bosco Fresh Fest в Сколково и «Нашествие»>>

Концерт Nick Cave&Bad Seeds

© официальная страница мероприятия в соцсети "Вконтакте"

Легендарные австралийцы Nick Cave&Bad Seeds спустя три года снова дают концерт в Москве. Группа обещает показать незабываемое шоу и представить свой последний альбом Skeleton Tree. Критики называют этот альбом мрачнейшей работой Ника Кейва. Во время записи альбома в жизни фронтмена группы произошла трагедия – он потерял сына.

Где: Москва, клуб Adrenaline Stadium

Цена: от 4500 рублей

Спектакль Waterlitz на ВДНХ

© сайт Générik Vapeur

В рамках фестиваля «Вдохновение», который проходит на ВДНХ, с 27 по 29 июля посетители смогут увидеть необычный урбанистический спектакль «Waterlitz» от уличного театра Générik Vapeur, который создает шоу для городского и уличного пространства. В центре постановки – гигантская конструкция 19-метровой высоты из 8 морских контейнеров, которая оживет на глазах у зрителей. Фантастический сценический объект рассказывает свою удивительную историю. Начало шоу в 21:00. Театр был создан рок-певицей Катей Аврам и артистом и режиссером Пьером Бертело 35 лет назад. Это трафик артистов и техники, репертуарные спектакли и постановки на один день, созданные в урбанистических декорациях, необычное сочетание воздушного перформанса, видеоарта, различных типов конструкций, театрального и музыкального искусства. В труппе около 20 артистов, владеющих разными творческими и механическими навыками.

Где: Москва, ВДНХ, площадь Промышленности

Цена:бесплатно

Киногид июля 2018: «Пылающий» и еще 12 премьер месяца>>

Фестиваль «Иваново поле»

Международный конный фестиваль «Иваново поле» пройдет в конноспортивном клубе «Ивановское» с 27 по 29 июля. За три дня можно будет увидеть масштабную программу: шоу рыцарей, ковбоев и индейцев, показательные выступления по конкуру и джигитовке, а также опасные зрелищные трюки на лошадях. На территории клуба возведут целый лагерь индейцев, устроят ярмарку ремесел, а для детей обустроят детскую площадку с батутами и горками и зоопарк с мини-лошадками. 28 июля фестиваль обещают посетить группа «Чайф» и «Дискотека Авария». Для желающих переночевать на территории фестиваля построили кемпинг.

Где: Московская область, село Ивановское, г.о. Богородский (бывший Ногинский район), КСК «Ивановское»

Цена:от 1000 до 7000 рублей

Где работают лодочные станции в Подмосковье>>

СУББОТА, 28 июля

Grand Italia Fest в саду «Эрмитаж»

© сайт фестиваля Италии/Grand Italia Fest

С 28 по 29 июля в саду «Эрмитаж» в центре Москвы пройдет «Большой фестивальИталии», или Grand Italia Fest. На сцене прозвучат оперные арии на итальянском, а также современная итальянская музыка. В зоне лектория расскажут об истории итальянской архитектуры и искусства эпохи Возрождения. На фестивале также можно будет попрактиковать итальянский, взять уроки рисования и даже попробовать себя в роли давильщика винограда, повторив танец Адриано Челентано в фильме «Укрощение строптивого», лучшие давильщики получат призы от организаторов. Итальянский фестиваль не обойдется без модных показов, а гурманам на фудкорте предложат лучшие итальянские блюда и итальянские продукты.

Где: Москва, сад «Эрмитаж»

Цена:бесплатно

Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>

Блошиный рынок «Московские дачники»

С 28 по 29 июля Музей Москвы превратится в сокровищницу старины и винтажа. Очередной городской маркет получил название «Московские дачники». Гостей ждет мастер-класс по составлению букетов из цветов с подмосковных дач и лекция о деревянной архитектуре стародачных мест. А на прилавках маркета можно будет разыскать старинную медную посуду, всевозможные вазы для букетов, сервизы и самовары для чаепитий на веранде. У продавцов также найдутся украшения и наряды, предметы интерьера и сервировки стола, старинный фарфор, значки, открытки, книги, монеты, игрушки и многое другое. Для детей откроется Детский базар, где владельцами «лавочек древностей» будут сами маленькие участники.

Где: Музей Москвы на Зубовском бульваре

Цена:150 рублей

Гусарский фестиваль в Бородине

Конный фестиваль военно-исторической реконструкции имени Дениса Давыдова пройдет 28 июля в Бородине. На легендарных полях развернется полевой лагерь русской кавалерии и лагерь французской армии, здесь же устроят походную кузню, дадут уроки исторического фехтования и лозоплетения. Гости праздника увидят «Конную кадриль», выполненную в старинных традициях карусели, а также реконструкцию эпизодов Отечественной войны 1812 года. После этого стартует концертная программа «Вечер в дворянской усадьбе» с мастер-классами по бальным танцам XIX века, играми и романсами.

Где: Московская область, Можайский район, музей-заповедник «Бородинское поле»

Цена: бесплатно, кроме вечерней части программы

Оружейник Коломенского кремля: «Световые мечи из «Звездных воин» не будут работать» >>

Зарайский ратный сбор

Ежегодный фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор» пройдет 28 и 29 июля в подмосковном Зарайске. На излучине реки Осетр раскинется деревянный кремль, в котором встретятся IX-XI и XIII-XV века, Западная Европа, Русь и Золотая Орда. На фестивале пройдут бои реконструкторов, конные и лучные турниры, откроется средневековая игротека. В ремесленной слободе проведут мастер-классы, а на средневековом фудкорте зажарят целого быка на вертеле. В рамках фестиваля исторической реконструкции пройдет музыкальный фестиваль «Зарайская слобода». Меломанов ждут мастер-классы, пляски, песни и гала-концерт с участием фолк- и этно-коллективов.

Где: Московская область, городской округ Зарайск, вблизи деревни Карманово

Цена: бесплатно

Топ‑5 самых известных сладостей в Подмосковье >>

Танковый биатлон в «Алабине»

© сайт Международной федерации танкового биатлона

Ежегодные международные соревнования по танковому биатлону пройдут с 28 июля по 11 августа на подмосковном военном полигоне «Алабино». В этом году в биатлоне примут участие танковые экипажи из 23 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. 28 июля на спортивном поле боя в искусстве вождения танка и точности стрельбы посоревнуются команды из Уганды, Казахстана, Китая, Кувейта, Индии, Зимбабве и других стран. На полигоне также развернется выставка-реконструкция образцов бронетанковой техники и вооружения разных лет. В день открытия посетителей ждет «Танковый балет», действие которого происходит под музыку в сопровождении комментариев диктора. Организаторы позаботились и о детях – для них будут работать аттракционы и множество других развлечений.

Где: Московская область, Наро-Фоминский район, военный полигон «Алабино»

Цена: от 400 рублей

Подмосковная Ривьера: Международный московский яхтенный порт в Долгопрудном>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

Фестиваль Taste of Moscow

© сайт фестиваля Taste Moscow

Международный гастрономический фестиваль Taste of Moscow закрывается 29 июля. Он входит в линейку мировых фестивалей Taste Festivals и на сегодняшний день проводится в 19 городах мира. На одной площадке представлены самые популярные и интересные рестораны Москвы и фирменные блюда от известных шеф-поваров из России и Европы, которые поделятся опытом. Гости фестиваля также смогут продегустировать и купить качественные продукты и товары от более 150 компаний-участников фестиваля на тейст-маркете. Взрослых, и детей ждут мастер-классы от ведущих столичных поваров.

Где:Москва, спорткомплекс «Лужники», Престижная аллея

Цена:500 рублей – взрослые, 200 рублей – детский билет

Где покататься на лодках и катамаранах в Москве летом 2018 >>

Фестиваль Concept M Piсniс

Фестиваль альтернативной моды и дизайна в формате летнего пикника пройдет 28 и 29 июля в столичном клубе Gipsy на Красном Октябре. На входе гостей будет ждать холодный домашний лимонад, а на площадке – более 100 дизайнеров из 15 стран. Кроме модных корнеров, откроется beauty-зона, большая детская зона и фудкорт. За музыку на фестивале отвечает Megapolis Fm. Здесь можно будет встретить звезд, блогеров, представителей fashion-индустрии и приверженцев современной концептуальной моды.

Где: Москва, клуб Gipsy, Болотная набережная, 3/2

Цена: бесплатно