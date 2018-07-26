РИАМО - 26 июл. Столичные власти подсчитали, что электробусы окажутся на 10% дешевле в эксплуатации во всем жизненном цикле, чем троллейбусы, сообщил в четверг заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«Мы по своей статистике считаем, что во всем жизненном цикле, во всей массе стоимости эксплуатации мы видим, что электробус дешевле на 10%, чем троллейбус», - сказал Пронин в ходе VI Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы.

Он отметил, что власти Москвы рассчитывают, что срок службы каждого электробуса составит 15 лет.

«Инфраструктура, которую мы создаем для подзарядки этих электробусов, позволяет ему работать в температурных режимах от минус 40 до плюс 40 градусов. Зарядные станции по городу мы предполагаем расположить на разных маршрутах», - добавил Пронин.

По его словам, компании КамАЗ и ГАЗ в сентябре доставят в Москву первые 30 электробусов, а в рамках всего контракта столица получит еще 200 транспортных средств.

Ранее Пронин сообщил, что в сентябре на маршруты в Москве выйдут новые электробусы, оборудованные по последнему слову техники, в салонах будут работать беспроводной интернет, система кондиционирования, ГЛОНАСС.