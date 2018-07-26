РИАМО - 26 июл. В подмосковном Чехове в августе этого года планируется открыть детские спортивные площадки около комплекса «Олимпийский» и на территории школы №4, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«Мы надеемся до конца августа открыть одну площадку недалеко от спорткомплекса «Олимпийский». Также к 15 августа 2018 года новая спортплощадка появится на территории школы №4», - сказала Кононова.

Она отметила, что в первой половине дня новые спортплощадки на территории школ будут использоваться учащимися, а во второй половине дня доступ к площадкам будет открыт для всех желающих.

По словам Кононовой, недавно в Чехове была открыта новая площадка в поселке городского типа Столбовая. В церемонии открытия принял участие министр жилищно-коммунального хозяйства региона Евгений Хромушин. В микрорайоне Венюково на улице Маркова детская площадка открылась 24 июля, а в поселке Новый Быт работы по установке площадки подходят к завершению.