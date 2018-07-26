РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. В четверг стартовал первый официальный чемпионат России по дрон-рейсингу в поселке Нахабино подмосковного Красногорска, его участниками стали более 20 спортсменов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«В первом чемпионате России по дрон-рейсингу, который стартовал сегодня (26 июля, ред.), принимают участие 23 лучших спортсмена страны из восьми регионов России», – сообщил представитель федерации авиамодельного спорта России Владимир Голубев.

Он отметил, что на трассе длиной 500 метров установлены препятствия: 19 флагов и 22 ворот.

«Это первый официальный чемпионат России по дрон-рейсингу, и победитель навсегда останется в истории как первый российский чемпион по этому виду спорта», – подчеркнул Игорь Трифонов, вице-президент федерации авиамодельного спорта России.

Он пояснил, что сформированная по результатам чемпионата сборная России представит страну на чемпионате мира в Китае осенью 2018 года. В команду войдут пять спортсменов: трое взрослых, юниор и девушка.

«Мы очень горды, что первый российский чемпионат по дрон-рейсингу проходит в Нахабине, на поле нашего авиамодельного кружка. В подготовке трассы активно участвовали родители наших воспитанников», – сказал руководитель авиамодельного кружка «Зигзаг» Андрей Кушнир.

Гендиректор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев пожелал спортсменам честной борьбы и ярких эмоций.