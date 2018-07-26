РИАМО - 26 июл. После инцидента в одном из ресторанов Павловского Посада следователями принято в производство уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений посетителю ресторана, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Павловский Посад Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области принято к производству уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений (часть 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации), поступившее 25 июля 2018 года из органов полиции», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в ночь с 20 на 21 июля 2018 года в одном из ресторанов Павловского Посада между посетителями произошла потасовка, переросшая в драку.

«В ходе расследования уголовного дела стало известно, что конфликт произошел между сотрудником полиции и группой гражданских лиц. Поэтому данный материал был передан в территориальные органы Следственного комитета», - говорится в сообщении.

Сейчас полицейский находится в больнице с сотрясением головного мозга и ушибами головы, а один из его оппонентов - в коме. Расследование продолжается.