РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июл. Главгосстройнадзор Московской области выдал застройщику заключение о соответствии требованиям закона на два дома в поселке Отрадное Красногорска, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям 214-ФЗ на два жилых дома (18 и 35), расположенных в северной части поселка Отрадное городского округа Красногорск», – говорится в сообщении.

Теперь застройщик ООО «Отрада Девелопмент» вправе зарегистрировать в Росреестре первый договор долевого участия на объект и привлекать денежные средства граждан.

«Девелоперу выдано заключение о соответствии на жилые дома с подземной автостоянкой и с инженерным обеспечением. Дома рассчитаны на 694 квартиры, общей жилой площадью 27 тысяч квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

При выдаче заключений о соответствии Главгосстройнадзор учитывает ряд факторов. Застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно быть судимостей, и они не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукциона и так далее.