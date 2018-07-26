РИАМО - 26 июл. Ряд руководителей МУ МВД России «Серпуховское» уволили из органов внутренних дел за ненадлежащий контроль за деятельностью своих подчиненных сотрудников, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

«По результатам проведенной проверки приказом начальника подмосковного Главка за ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных сотрудников из органов внутренних дел уволены заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности по должностям заместителя начальника и начальника ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское», в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Также к строгой дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия привлечен начальник УУУПиПДН ГУ МВД России по Московской области.

«Начальник МУ МВД России «Серпуховское» будет уволен из органов внутренних дел по выходу из отпуска», – добавила Петрова.