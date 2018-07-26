РИАМО – 26 июл. По итогам проверки импортной рыбы Роспотребнадзор выявил нарушения более чем в 20% продукции, общее количество несоответствия требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации выявлено у 4% продукции, сообщает в четверг Газета.ru.

«По-прежнему остается высокой доля проб импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури», — говорится в сообщении.

Общее количество несоответствия требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации выявлено у 4% продукции.