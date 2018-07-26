РИАМО - 26 июл. В Кардиффе, Уэльс с 22 по 28 июля проходит первенство Европы по хоккею на траве во втором дивизионе среди юношей до 18 лет, у подмосковных хоккеистов есть шанс выйти в элитный дивизион первенства Европы U-18, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Завершился групповой этап чемпионата континента. Сборная России после побед в первые два дня турнира над Италией - 4:1 и Белоруссией - 3:2, заранее обеспечила себе выход в полуфинал, а в заключительном матче группы продолжила победную серию, одолев сборную Австрии – 4:0.

«Вратарь подмосковного клуба «Динамо-Электросталь» Арсений Окишев отстоял «сухой» матч. Заняв первое место в группе, в пятницу, в 16:00 по московскому времени, россияне поборются за выход в финал и повышение в классе с хозяевами турнира из Уэльса. В другом полуфинале встретятся сборные Австрии и Шотландии», - говорится в сообщении.

Всего в составе команды на соревнованиях выступают шесть игроков из Московской области. Помимо Окишева, в турнире участвуют: запасной голкипер Максим Иванов и полевые игроки Матвей Спичкин, Даниил Карагордин, Иван Ежелев, Андрей Скуратов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что у юношеской сборной России по хоккею на траве есть отличный шанс добиться повышения в классе.

«Для этого им осталось выиграть матч против хозяев чемпионата Европы. У хоккеистов есть все ресурсы для победы. Большую роль в удачном выступлении команды играют воспитанники подмосковных школ, защищающие цвета клуба «Динамо-Электросталь», в том числе вратарь Арсений Окишев, отыгравший последний матч на ноль», - отметил министр.