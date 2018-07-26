РИАМО - 26 июл. Реализация губернаторской программы «Мой подъезд» в подмосковном Чехове в этом году предполагает ремонт 540 подъездов на территории муниципалитета, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«В 2018 году планируем отремонтировать 540 подъездов. В настоящее время закончен ремонт 120 подъездов», - сказала Кононова.

Она также отметила, что в прошлом году реализацию программы осложняли проблемы с недобросовестными подрядчиками.

«По результатам прошлого года мы выявили всех недобросовестных подрядчиков, и уже в первом квартале текущего года недостатки были устранены», - добавила Кононова.

В 2017 году по программе «Мой подъезд» на территории городского округа Чехов было приведено в порядок 406 подъездов.

Программа «Мой подъезд» действует в Московской области с 2017 года. Работы проводятся на условиях софинансирования, когда объединяются субсидии из областного и муниципального бюджетов, а также средства управляющих компаний и жителей.