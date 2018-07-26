РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Расписание электричек Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 28 и 29 июля в связи с проведением строительных работ на станции «Реутово», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 28 по 29 июля в связи с проведением строительных работ на станции «Реутово» корректируется расписание Горьковского направления. На период работ внесены изменения в график движения некоторых электричек. Так, из расписания выведены несколько пригородных поездов, курсирующих между Москвой и подмосковными городами Железнодорожный и Балашиха. У некоторых электропоездов изменится время отправления и количество остановок на маршруте», – говорится в сообщении.

Масштабные работы на станции «Реутово» пройдут в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД», предусматривающей строительство четвертого главного пути на участке Москва – Железнодорожная.

Ознакомиться с изменением в движении электричек можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).