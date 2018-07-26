РИАМО – 26 июл. Банк России установил официальный курс евро на пятницу, он вырос на 6,71 копейки и составил 73,81 рубля, сообщает в четверг Газета.ru.



При этом курс доллара, наоборот, уменьшился на 13,65 копейки и составил 62,94 рубля.



«Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 4,48 копейки, составив 67,83 рубля», - говорится в сообщении.



Данные Московской биржи свидетельствуют о росте Фондового рынка России с момента сегодняшнего открытия.



На 0,7% поднялся индекс Московской биржи, составив 2208 пунктов, и на 0,8% вырос индекс РТС, составив 1150 пунктов.



Нефть с утра поднималась в цене на 0,8%, до 74,5 долларов за баррель по марке Brent.