РИАМО - 26 июл. Генеральный директор АО «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина» в подмосковных Химках Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, Лемешевский, его непосредственная подчиненная Аверьянова и Третьяков обвиняются в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос» путем заключения фиктивных договоров с адвокатской контрой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО. Общая сумма выплат адвокатской конторе за два годы составила порядка 330 миллионов рублей.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области генеральному директору акционерного общества «Научно-производственное объединение» имени С.А. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, являющемуся депутатом Московской областной думы, руководителю дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы – адвокату Игорю Третьякову предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», - отмечается в сообщении.

Следователи 25 июля провели масштабные следственные мероприятия на территории Московского и Челябинского региона, по результатам которых собрана неопровержимая доказательная база подтверждающая причастность к совершенному преступлению.

Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск.

«В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавляется в сообщении.