РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. Участок Балашихинского шоссе у дома 2 на улице Летная очистили от строительного мусора, сообщается на портале «Добродел».

Житель городского округа рассказал на портале «Добродел» об участке Балашихинского шоссе (напротив дома Летная, 2), который был завален строительным мусором. По словам мужчины, на данном участке стояли дорожные знаки «Остановка» и «Стоянка запрещена». Администрация города рассмотрела данное обращение.

«Работы по очистке автомобильной дороги Балашихинское шоссе выполнены (фотоматериалы прилагаются)», – сказал заместитель главы городской администрации Игорь Дьяков.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.