РИАМО - 26 июл. В деревне Румянцево в новой Москве построили диспетчерский центр Единой энергетической системы, назначена итоговая проверка, по результатам которой решат вопрос о вводе центра в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Застройщик подал извещение об окончании строительно-монтажных работ. Назначена итоговая проверка, после устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию. Комплекс офисных зданий диспетчерского центра ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» (СО ЕЭС) в новой Москве планируется ввести в эксплуатацию до конца 2018 года», – отмечается в сообщении.

Высокотехнологичный комплекс зданий диспетчерского центра «СО ЕЭС» возводится для мониторинга и централизованного оперативно-диспетчерского управления энергетической системой.

Диспетчерский центр общей площадью более 50,1 тысячи квадратных метров представляет собой единый комплекс переменной этажности (три-четыре этажа, а также два подземных), в котором обустроят собственно диспетчерский центр и офисные помещения. Комплекс также включает несколько отдельно стоящих сооружений технического назначения, где разместятся трансформаторные подстанции, газовая котельная, проходные и другие объекты, необходимые для функционирования комплекса. Диспетчерский центр оснастят самыми современными средствами и оборудованием, необходимым для управления в сфере электроэнергетики.

Строительство ведется за счет собственных средств АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на объектах ТиНАО. К проверкам диспетчерского центра привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.