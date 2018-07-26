РИАМО - 26 июл. Практически 30-градусная жара в Московском регионе сохранится до последних чисел июля, температура в водоемах Подмосковья и Москвы уже достигла 23 градусов и еще повысится, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

С каждым днем в Московском регионе становится жарче, несмотря на значительную относительную влажность, облачность и недостаток солнца. Жарко будет и в выходные, хотя местами не обойдется без небольших дождей. С 27 по 29 июля значения средней суточной температуры воздуха превысят норму на 4-5 градусов. Температура воды в реках региона 20-23 градуса и за эти дни еще немного поднимется.

«В понедельник, 30 июля, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью 15-20 градусов, днем 23-28. Во вторник, 31 июля, осадков не ожидается, ночью 13-18 градусов, днем 23-28 градусов», — говорится в сообщении.

До этого 27 июля в Подмосковье и Москве ночью будет 18-20 градусов, 16-20 – по области. Днем прогнозируется 27-29 градусов в мегаполисе и 25-30 в Подмосковье. Местами пройдет небольшой дождь.

Дождь ожидается в регионе и 28 июля. Ночью 20-22 градуса в Москве и 17-22 по области. Днем 29-31 градус и 27-32 соответственно. 29 июля 25-27 градусов в столице и 23-28 в Подмосковье. Местами прогнозируются порывы ветра до 12-17 метров в секунду.

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