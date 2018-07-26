РИАМО - 26 июл. Департамент городского имущества города Москвы выставил на продажу 12 объектов культурного наследия, торги пройдут в конце августа – начале сентября, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Департамент городского имущества города Москвы передал в Департамент по конкурентной политике для выставления на торги по продаже 12 комплектов лотовой документации по объектам недвижимости, расположенным в объектах культурного наследия. Из них 11 нежилых помещений находятся в выявленных объектах культурного наследия и будут проданы на аукционе, одно помещение, расположенное в здании объекта культурного наследия регионального значения, предназначено для продажи на конкурсе», – говорится в сообщении.

По данным объектам культурного наследия в настоящее время на базе единой торговой площадки правительства Москвы проводится заявочная кампания. Большинство помещений являются подвальными, либо расположены на первых этажах зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что победителям торгов необходимо выполнить условия договора купли-продажи и провести работы по сохранению и охране объектов культурного наследия.

«После приобретения помещений покупатели смогут самостоятельно определить способы их использования с учетом норм действующего законодательства. Торги пройдут в конце августа – начале сентября. В ближайшее время мы планируем передать для выставления на торги по продаже еще пять объектов культурного наследия, расположенных в Центральном административном округе», – сказал Гаман.