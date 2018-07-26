РИАМО - 26 июл. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело против портала объявлений о недвижимости ЦИАН за невыполнение предупреждения в установленный срок, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее в действиях ЦИАН ведомство усмотрело признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в некорректном сравнении ресурса по поиску недвижимости с аналогичными ресурсами конкурентов. Нарушитель распространял в сети Интернет утверждения, создающие впечатление о его превосходстве», – говорится в сообщении.

Столичный антимонопольный орган выдал предупреждение о необходимости устранения нарушения в 10-дневный срок. ЦИАН проигнорировало предупреждение и продолжило размещать некорректную информацию.

В отношении ЦИАН возбуждено дело по признакам нарушения пункта 1 статьи 14.3 закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 9 августа.