РИАМО - 26 июл. До конца 2020 года планируется завершить строительство Южного дублера Кутузовского проспекта в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В соответствие с госконтрактом, все строительно-монтажные работы на Южном дублере Кутузовского проспекта будут завершены в 2020 году. В настоящее время мы приступили к работам первого и второго этапов», - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Проектом первого этапа Южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство эстакады основного хода на пересечении Южного дублера Кутузовского проспекта (ЮДКП) с улицы Минская протяженностью 366,9 метров. Также предусмотрено строительство эстакады на съезде с ЮДКП на Минскую улицу в сторону Кутузовского проспекта протяженностью 116,3 метров; эстакады на съезде с Минской улицы на ЮДКП в сторону Аминьевского шоссе протяженностью 226,8 метров.

Кроме того, предусмотрено строительство правоповоротного съезда с улицы Минской на Южный дублер в сторону Третьего транспортного кольца; эстакады на съезде с ЮДКП в ТД «Волынская»; эстакады на выезде из ТД «Волынская» на ЮДКП; путепровода на съезде с Мосфильмовской улицы в ТД «Волынская».

Также планируют построить два моста через реку Сетунь; дорогу протяженностью более 6 километров; два подземных пешеходных перехода; шумозащитные и защитные экраны длиной 1,76 километра; очистные сооружения и переустройство и прокладка инженерных сетей.

Проектом второго этапа Южного дублера Кутузовского проспекта предусмотрено строительство 6,27 километра дорог, двух подземных пешеходных переходов, двух путепроводов, в том числе: путепровод на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта со съездом на Поклонную улицу (общая длина 57,06 метра, ширина - 19,62 метра), и путепровод через железную дорогу Киевского направления МЖД, протяженностью 204,2 метра.

«Кутузовский проспект - это очень важный сектор города. Чтобы разгрузить его, и обеспечить удобный подъезд к инновационному центру «Сколково», по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в настоящее время ведется строительство Южного дублера Кутузовского проспекта», - добавил Бочкарев.