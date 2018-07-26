РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. В садовом некоммерческом товариществе «Ручеек» подмосковных Люберец на забор одного из участков упало сухое дерево, работы по его распилу начнутся в четверг, сообщается в группе комитета по управлению имуществом администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Совместно с председателем СНТ «Ручеек» Сергеем Шаманиным и представителем арендатора земельного участка провели выезд в СНТ. Во время выезда зафиксировали факт падения сухого дерева на забор. Работы по опиловке начнутся с 26 июля», – говорится в сообщении.

Кроме того, Шаманин намерен проконтролировать данный процесс. Он будет ежедневно высылать фотоотчет хода работ в отдел земельного контроля администрации Люберец.