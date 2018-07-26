РИАМО – 26 июл. Авторы фантастического телесериала по книгам Джорджа Мартина «Игра престолов» рассказали, что финальный, восьмой сезон шоу появится в первой половине 2019 года, сообщает Газета.ru.

«Президент телеканала HBO Кейси Блойс во время новой пресс-конференции заявил, что шесть эпизодов последнего сезона выйдут в первой половине 2019 года», - говорится в сообщении.

Ранее был известен только год выхода новой «Игры престолов».

Ранее в СМИ появилась информация, что директор по кастингу сериала «Игра престолов» Нина Голд, несмотря на скорое завершение съемок финального сезона, ищет актеров на новые роли.

«Игра престолов» — американский сериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина. Снимается под руководством Дэвида Бениоффа и Дэниела Уайсса для кабельного телеканала HBO. Первая серия вышла в свет 17 апреля 2011 года.