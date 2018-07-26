РИАМО - 26 июл. Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Подмосковье четырех человек, которые производили синтетические наркотики и продавали их через интернет, у них изъяли около 20 килограммов наркотических веществ и крупную сумму денег, сообщается на сайте ведомства.

Первоначально сотрудники ФСБ России получили информацию о том, что на территории Московской области организована подпольная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотиков с целью их незаконного бесконтактного сбыта через интернет.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий с поличным задержаны четверо активных участников группы – граждане России, у которых обнаружено и изъято более 14 килограммов наркотического средства мефедрон, 20 литров жидкости, содержащей наркотические средства, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества», - отмечается в сообщении.

По адресам проживания задержанных лиц в Москве обнаружено и изъято свыше 8 миллионов рублей, а в арендуемом гараже - не менее 5 килограммов марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.