РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В Подольске домашнему фермерскому хозяйству «Булатово» планируют выдать 2 гектара сельскохозяйственной земли для развития производства, сообщил «РИАМО в Подольске» владелец фермы Вадим Бакушкин.

Домашнее фермерское хозяйство «Булатово» появилось в Подольске около 10 лет назад. На сегодняшний день ферма насчитывает около 70 голов коз, более 30 из которых – дойные. Здесь занимаются производством козьего молока, сыров. Помимо этого, владельцы фермы со своей продукцией регулярно участвуют в различных выставках и конкурсах.

«Наше фермерское хозяйство началось с приобретения одной козы и постепенно мы перешли уже к большому стаду. Конечно, с каждым годом стадо растет, количество молока прибавляется и соответственно нам уже необходимы земли сельскохозяйственного назначения. Сейчас у нас ведутся переговоры по поводу предоставления земли. При содействии администрации городского округа Подольск и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области нам планируют выдать землю в размере двух гектаров для того, чтобы мы могли дальше развиваться», – сказал Бакушкин.

Он отметил, что каждая (дойная – ред.) коза, в среднем, дает 3,5 литра молока в сутки. К 2025 году планируется увеличить стадо уже до 100 голов, что позволит существенно увеличить и производство молочной продукции.

«Мы пытаемся развивать сельское хозяйство в округе, и я бы хотела сказать большое спасибо министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, которое активно помогает в приобретении земельного участка для расширения данной фермы. В перспективах, возможно выйдем на статус племенного хозяйства», – сказала заместитель начальника управления по инвестиционной деятельности, поддержке производства и предпринимательства администрации горокруга Евгения Блинова.