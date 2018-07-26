РИАМО - 26 июл. Свыше 8,5 тысяч договоров на вывоз мусора от частных домовладений заключили в подмосковном Чехове в период с начала 2017 года по май 2018 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«Население городского округа проинформировано о необходимости заключения договоров на вывоз мусора от частных домовладений. За 2017 год и за январь − май 2018 года проведены совещания с представителями уличных комитетов в частном секторе, председателями СНТ, ДНТ и других жилищных объединений граждан, старостами деревень. По итогам работы заключено 8,6 тысячи договоров», - сказала Кононова.

Она также отметила, что после закрытия полигона «Кулаковский» мусор стали вывозить на полигоны, расположенные в других муниципалитетах Московской области, а также на полигоны Тульской области.

«Наибольшее количество мусора производят многоквартирные дома – 7,5 тысяч тонн в месяц. После закрытия полигона его вывозят на другие подмосковные полигоны – «Тимохово», «Лесная», а также на полигоны на территории Тульской области», - сказала Кононова.

По словам главы городского округа, в Чехове осуществляется постоянный контроль за сбором и транспортировкой мусора.