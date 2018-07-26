РИАМО - 26 июл. Главное управление государственного строительного надзора Московской области организовало проверку строительства четырех домов в Солнечногорском районе с встроенным детским садом и подземным паркингом, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав главного управления государственного строительного надзора Московской области завершил проверку строительства четырех жилых в деревне Голубое Солнечногорского района. В ходе проверки было отмечено, что возведение объектов идет без отставания от графика», – говорится в сообщении.

Согласно проекту, дома рассчитаны на 1,5 тысячи квартир, общая площадь объектов составляет более 100 тысяч квадратных метров.

На первом этаже дома №5 запланированы помещения для детского сада кратковременного пребывания. Подземный двухуровневый паркинг рассчитан на 676 машиномест, парковочные места также будут располагаться на прилегающей территории.

В благоустройстве территории домов заложены детская и спортивная площадка, а также учтены возможности для передвижения маломобильных пассажиров.

«В настоящее время ведутся монолитные работы паркинга, монтаж панелей надземной части домов №10, 11, 12, на доме №5 строители приступили к отделочным работам и устройству внутренних инженерных систем», – сказал начальник главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает ООО «ЖилИно». Планируемый срок завершения работ – четвертый квартал 2019 года.