РИАМО - 26 июл. В столичном районе Южное Бутово в начале будущего года планируют сдать в эксплуатацию Введенский храм, рассчитанный на тысячу прихожан, также там готовится к освящению храмовый комплекс в честь праведного воина Федора Ушакова, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Южном Бутове до конца текущего года планируется завершить создание инженерной инфраструктуры храмового комплекса в честь Ведения во храм Пресвятой Богородицы и провести благоустройство территории. В начале 2019 года комплекс может быть сдан в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что храм сооружают в рамках программы по строительству православных храмов в столице (Программа «200 храмов»). Введенский храм на Южнобутовской улице рассчитан на 1 тысячу прихожан. Его здание в наружных стенах уже построено. Сейчас строители заняты прокладкой инженерных сетей. Кроме того, им предстоит отделка цокольного этажа здания храма и благоустройство прилегающей территории.

По словам Левкина, Введенский храм должен стать одним из самых красивых не только в Южном Бутове, но и вообще в Москве, поскольку его проект, созданный специалистами ООО «Архитектурно-художественные мастерские Данилова монастыря», стал победителем Всероссийского смотра-конкурса проектов православных храмов XXI века.

Он сообщил, в Южном Бутове готовится к Великому освящению еще один храм - в честь праведного воина Федора Ушакова, также расположенный на Южнобутовской улице. Здание храма уже введено в эксплуатацию.

По словам Владимира Ресина - куратора программы по строительству православных храмов в Москве, депутата Госдумы, советника мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси, в сентябре будет завершена отделка и установка царских врат главного алтаря храма в честь святого праведного Федора Ушакова.

Юго-запад столицы стал одним из лидеров по числу строящихся храмов - здесь под реализацию программы подобраны 24 участка. Пять храмовых комплексов уже введены в эксплуатацию, четыре объекта находятся в активном строительстве, по остальным адресам идут согласования.

От Стройкомплекса Москвы программу по строительству православных храмов курирует Левкин.

Программа реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.