РИАМО - 26 июл. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение УФАС Подмосковья о нарушении ООО «Интеллект-Строй» и ООО «ЕвроКомфорт» антимонопольного законодательства, выразившегося в заключении картельного сговора, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

По результатам анализа информации представленной электронной площадкой АО «Единая электронная торговая площадка» управление признало ООО «Интеллект-Строй», ООО «СПИТ-СТРОЙ» и ООО «ЕвроКомфорт» нарушившими антимонопольное законодательство в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах. Не согласившись с указанным решением компании обратились в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Интеллект-Строй» и ООО «ЕвроКомфорт» в удовлетворении требований и признал законным решение Московского областного УФАС», – говорится в сообщении.