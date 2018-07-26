РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июл. Во дворе дома на Вертолетной улице микрорайона Самолет Люберец мужчина украл шлем, лежащий в багажнике припаркованного скутера, сообщила «РИАМО в Люберцах» жительница микрорайона Елена.

«Мужчина подошел к скутеру, который был припаркован у шестого подъезда дома №18 на Вертолетной улице. Он ударил по нему, багажник открылся. Мужчина забрал оттуда шлем, надел на голову и ушел», – сказала жительница.

Инцидент произошел в середине июля. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные возле подъезда. Жительница добавила, что шлем уже вернули владельцу.

По словам сотрудника ГУ МВД России по Московской области, сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию по данному происшествию.