РИАМО - 26 июл. В Москве 28 июля температура воздуха может подняться до самого высокого значения с начала месяца и составить более 30 градусов, сообщила РИАМО в четверг главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Сегодня температура приблизится к 30 градусам, но не превысит, а у нас 16 июля было выше 30 градусов. В последующие дни, особенно в субботу, скорее всего, будет выше 30 градусов, поэтому суббота может стать самым жарким днем текущего месяца», - сказала Позднякова.

Она отметила, что в Москве не ожидается повторения аномальной жары 2010 года.

«Аномальная жара 2010 года совершенно точно не повторится. Тогда температура в Москве в последние числа июля превышала 35 градусов, тем более тогда это был длительный период жаркой погоды», - добавила Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что в Москве 27 июля температура достигнет 33 градусов, что близко к значениям рекордного зноя 2010 года.