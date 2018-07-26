РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 июл. С начала текущего года спасатели 75-й пожарно-спасательной части Балашихи спасли из пожаров 34 человека, сообщил начальник части Александр Куликов в ходе награждения лучших сотрудников подразделения.

«С начала 2018 года сотрудники балашихинской 75-й пожарно-спасательной части спасли из пожаров 34 человека и эвакуировали 78 человек. Так, в июне из горящей квартиры было спасено двое детей. Пожар начался из-за брошенного с верхних этажей окурка», – сказал Куликов.

В 75-й пожарно-спасательной части работает 46 человек. На балансе подразделения находится семь единиц спецтехники.

Благодарности главы Балашихи Сергея Юрова за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие города получили начальник караула Александра Зеленкина, старший пожарный Александр Котельников и ветеран службы Владимир Смирнов.