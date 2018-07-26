РИАМО - 26 июл. В городском округе Талдом проектируется новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), заказник областного значения «Дубравна», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«На территории проектируемого заказника обнаружены 9 видов растений, занесенных в Красную книгу региона: пальчатокоренники балтийский и пятнистый, морошка, княженика, дудник болотный, осока заливная, подлесник европейский, фиалка топяная и грушанка средняя», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Помимо обнаруженных редких растений на территории будущей ООПТ найдены краснокнижные животные: серый журавль, обыкновенный осоед, черный коршун, длиннохвостая неясыть, обыкновенная гадюка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра и рысь.

Коган добавил, что одной из самых интересных находок стала крупная популяция дудника болотного из более чем 30 растений. Это растение очень редкое и относится к I категории Красной книги Московской области. Число популяций растения очень небольшое, поэтому дудник станет одним из самых важных объектов мониторинга в новой ООПТ.

Заказник областного значения «Дубравна» проектируется по заказу министерства экологии и природопользования Московской области. На его территории расположены низинные и переходные болота на месте торфяных карьеров 1927–1943 годов выработки, смешанные леса с липой и кленом, хвойно-мелколиственные леса с лещиной и подростом дуба, серо- и черноольховые заболоченные леса.

Общая площадь ООПТ составит почти 2 тысячи гектаров.