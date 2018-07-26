РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июл. Двум спортсменкам из подмосковного Королева присвоили звания мастеров спорта России по тхэквондо, написал глава Королева Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

Звание мастеров спорта России было присвоено спортсменкам из Королева приказом министерства спорта РФ от 24 июля 2018 года.

«Звание «Мастер спорта России по тхэквондо» присвоено двум воспитанницам спортивной школы олимпийского резерва «Металлист» Елизавете Чекановой и Дарье Денисовой. Поздравляю!» – написал Ходырев.

Он также в своем обращении отметил тренеров спортсменок – Евгения Лима и Олега Денисова.