РИАМО - 26 июл. Территорию у Салтыковского лесопарка на востоке Москвы освободили от незаконных стоянок большегрузного транспорта, также там демонтировали более 32 объектов самостроя, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«В Восточном административном округе 3,2 тысячи квадратных метров территории, прилегающей к Салтыковскому лесопарку, освобождено от незаконных строений и нелегальных стоянок большегрузов. Всего на участке по адресу: улица Салтыковская, владение 6Б, строение 1 демонтировано 32 объекта самостроя. Незаконные постройки находились вблизи лесопарка и использовались для ремонта грузовиков. Часть территории была заставлена машинами», – отмечается в сообщении.

Строения размещались с нарушением земельного законодательства, территория под стоянку с пунктами технического обслуживания большегрузного автотранспорта не предоставлялась, земельно-правовые отношения не оформлялись.

Незаконное использование земельного участка было пресечено. В настоящее время самострой демонтирован, земельный участок освобожден, территория приведена в порядок.

«Еще восемь незаконных объектов были демонтированы на участке по адресу: улица Большая Косинская, владение 18», – добавляется в материале.