РИАМО - 26 июл. Сотрудники столичной полиции совместно с ФСБ России выявили подпольную мастерскую по изготовлению оружия на территории района Хорошево-Мневники, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен 58-летний житель столицы, который организовал в своей квартире на улице Генерала Глаголева мастерскую по незаконному изготовлению оружия и боеприпасов к нему», – говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий в квартире и на территории гаражного кооператива, расположенного на Живописной улице, где подозреваемый работал сторожем, обнаружены и изъяты: пистолет ТТ, три предмета, револьвер Наган, карабин Мосина, а также 742 боеприпаса различного калибра.

Исследованием установлено, что предмет, конструктивно схожий с пистолетом Т является самодельным пистолетом, изготовленным путем переделки, пригодным для стрельбы и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию.

Также, согласно результатам исследования, 32 предмета, схожих с боеприпасами, являются пистолетными патронами калибра 7,62 миллиметров, изготовленными самодельным способом. Остальные изъятые предметы направлены на экспертизу в рамках возбужденного уголовного дела, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия и боеприпасов».