РИАМО – 26 июл. Минтруд России предложит профсоюзам и работодателям обсудить решение одного из вопросов, связанных с изменением пенсионного законодательства: как обеспечить работой задержавшихся на рынке труда россиян, ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста может лечь на работодателей, пишет газета «Ведомости».

Это следует из подготовленного министерством труда и социальной защиты РФ проекта дорожной карты по смягчению последствий пенсионного маневра.

«Среди предложений – «проработать» вопрос об усилении ответственности работодателей – вплоть до уголовной – за увольнение людей предпенсионного возраста (наступает за два года до общего пенсионного). Идея, по словам представителя министерства, «поступила в ходе общественного обсуждения», — говорится в статье.

Как уточняется в материале, по данным отчета HeadHunter за 2015 год, 81% компаний признали наличие возрастной дискриминации в кадровой политике. Точка отсечения, по мнению специалистов HeadHunter, – 45 лет.

«Появятся для бизнеса и новые обязанности, следует из проекта дорожной карты: сообщать в службу занятости об увольнении работников предпенсионного возраста по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Служба занятости, в свою очередь, будет обязана уведомить об этом государственную инспекцию по труду и помочь уволенному найти работу», — добавляется в материале.

В инспекциях по труду также предложили создать специальную горячую линию, на которую люди в предпенсионном возрасте смогут сообщить о нарушении прав. Защиту трудовых прав этих россиян Минтруд России хочет сделать одним из ключевых показателей эффективности госинспекций по труду.

В документе Минтруда России также предлагается помогать работникам предпенсионного возраста начинать свой бизнес и привлечь к этому Минэкономразвития России.

«Также людей предпенсионного возраста предлагается поддержать финансово – платить им повышенное пособие по безработице начиная с первого года реформы – 2019-го. Это нужно согласовать с Минфином, которому еще предстоит обеспечить ежегодную индексацию пенсий неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей, как обещал премьер Дмитрий Медведев», — уточняется в материале.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно. В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.