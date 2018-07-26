РИАМО - 26 июл. Москомстройинвест выступает за снятие ограничений в сфере проверок застройщиков, привлекающих средства граждан, которые накладывает на контролирующие органы федеральный закон №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Федеральный закон о долевом строительстве №214-ФЗ сам по себе содержит достаточно норм, позволяющих осуществлять нам контрольные функции. Поэтому мы предлагаем исключить контроль в сфере долевого строительства из видов контроля в №294-ФЗ», – сказал начальник управления Москомстройинвеста по контролю и надзору в области долевого строительства Александр Семенов в ходе всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

Он обратил внимание на то, что нормы №294-ФЗ не распространяются ни на страховой надзор, ни на надзор Центробанка РФ, так как те эти ведомства осуществляют финансовый контроль, как и тот, который осуществляет Москомстройинвест.

Семенов подчеркнул, что нормы закона №294-ФЗ ограничивают органы исполнительной власти, которые осуществляют контроль в сфере долевого строительства, в проведении проверок деятельности застройщика по привлечению средств граждан. В этой связи Москомстройинвест не вправе проводить плановые проверки таких застройщиков, которые внесены в реестр субъектов малого предпринимательства.

«Мы должны согласовывать проверки с прокуратурой. Поэтому в план проверок комитета, в том числе и на 2018 год, внесена только часть компаний, работающих с деньгами населения», – добавил он.

Представитель Генеральной прокуратуры РФ согласился с тем, что предложение Москомстройинвеста «здравое», и «его стоит проработать».

Ранее председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев отмечал, что деятельность застройщиков в долевом строительстве является высокорискованной, и проверять компании, которые привлекают колоссальные средства населения, необходимо ежегодно.