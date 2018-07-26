РИАМО - 26 июл. В городе Воскресенске бывший врач-терапевт признана виновной в причинении пациенту смерти по неосторожности и по решению суда обязана выплатить 1,7 миллиона рублей штрафа в пользу родственников погибшего, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, врач-терапевт Светлана Ястребова неправильно поставила диагноз 61-летнему мужчине, у которого произошел инсульт. Врач, осмотрев пациента, поставила диагноз – «повышенное внутричерепное давление» и прописала лечение медицинскими препаратами в виде таблеток. Мужчину не стали госпитализировать в больницу, после чего он умер от повторного кровоизлияния в мозг.

«В ходе обысков и выемок в поликлинике была изъята амбулаторная карта пациента с вложенным заключением МРТ. На время следствия врач была отстранена от занимаемой должности, а затем уволена. Приговором суда Ястребовой назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 1,75 миллиона рублей в пользу потерпевших», – говорится в сообщении.