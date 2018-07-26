РИАМО - 26 июл. Компания «Аэроэкспресс» 25 июля завершила перевозки пассажиров в рамках проведения чемпионата мира по футболу – 2018, всего за это время поезда компании перевезли около 100 тысяч пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Аэроэкспресс» 25 июля завершил перевозки, приуроченные к мундиалю. Компания перевезла порядка 100 тысяч пассажиров в рамках проведения чемпионата мира по футболу. 53 тысячи от общего количества составили зрители столичных матчей, 33 тысячи – волонтеры, 11 тысяч – лица, включенные в списки FIFA, и неаккредитованные журналисты», – отмечается в сообщении.

В среднем, во время проведения чемпионата мира по футболу ежедневный пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Болельщики московских матчей имели право на проезд без оплаты в течение двух дней до и двух дней после матча, а также в день матча. Волонтеры получили возможность пользоваться услугами «Аэроэкспресс» по специальному проездному билету 14 мая, лица, включенные в списки FIFA, а также неаккредитованные журналисты – 25 мая. Бесплатный проезд для указанных категорий пассажиров действовал до 25 июля включительно.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции.