РИАМО - 26 июл. Компания «Гранат Био Тех» заключила соглашение о взаимодействии с министерством инвестиций и инноваций Московской области, поддержка региона поможет резиденту ОЭЗ «Дубна» в осуществлении проекта по созданию высокотехнологичного производства одноразовых медицинских изделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В рамках экспертного совета особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области состоялось подписание соглашения о взаимодействии между министерством инвестиций и инноваций Подмосковья и резидентом особой экономической зоны компанией «Гранат Био Тех». Свои подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев и генеральный директор ООО «Гранат Био Тех» Александр Шишов.

«У резидента ОЭЗ «Дубна» амбициозные планы. Компания ставит для себя высокую планку – с помощью внедрения новых технологий сделать продукт, который не только сможет конкурировать внутри страны, но будет иметь огромный экспортный потенциал. Задача региона – создать инвестору благоприятные условия, поддержать инновационный проект компании по созданию современного высокотехнологичного производства», – сказал Буцаев.

Производство широкого ассортимента одноразовых медицинских изделий из пластика «Гранат Био Тех» планирует разместить на площади в 17 тысяч квадратных метров в несколько очередей.

Первый этап – создание производственных мощностей по сборке вакуумных систем для взятия, хранения и транспортировки венозной крови. Ежегодный объем выпуска этой продукции составит до 200 миллионов штук. Также будет налажен выпуск двухсторонних игл для проведения процедуры взятия венозной крови с объемом до 80 миллионов штук в год.

Завод будет оснащен уникальными технологическими решениями по автоматизации сборки, что позволит гарантировать беспрецедентный контроль и воспроизводимость качества продукции от партии к партии.

«Гранат Био Тех» намерен завершить строительство первой очереди предприятия в III квартале 2018 года, монтаж и запуск всего оборудования провести в начале 2019 года, а уже во II квартале этого же года выйти на производственные мощности.