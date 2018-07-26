РИАМО - 26 июл. Подвижной состав коммерческих перевозчиков в подмосковном Чехове будет обновлен на 40% в начале третьего квартала 2018 года, сообщила в интервью официальному порталу правительства Московской области глава городского округа Чехов Марина Кононова.

«В начале третьего квартала 2018 года парк коммерческих перевозчиков планируется обновить на 40%. Также активно обновляется автобусный парк регионального перевозчика «Мострансавто». Поступают разные модели автобусов: часть рассчитана на большой пассажиропоток, другие предназначены для менее загруженных маршрутов», - сказала Кононова.

Она также отметила, что в 2018 году в Чеховском ПАТП было обновлено 22 автобуса малой и средней вместимости.

По словам главы городского округа, в целях обеспечения транспортной доступности населения на третий квартал 2018 года запланировано изменение трассы маршрутов №24 «Станция «Чехов» − Ходаево», №8 «Станция «Чехов» − завод «Энергомаш» − ДС «Олимпийский» − станция «Чехов», №22 «Станция «Чехов» − Алачково» с заездом в Сергеево, Костомарово, Венюково и Аксенчиково.

С 2017 по 2018 год в городском округе Чехов было открыто четыре новых маршрута общественного транспорта. В основном конечными точками маршрутов стали сельские населенные пункты, куда перевозчики отказывались ездить из-за низкой рентабельности.