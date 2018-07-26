РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июл. В подмосковном Подольске на базе Центра инновационного творчества для детей и молодежи «Образ» откроют частную школу модульного обучения, презентация состоится 27 июля, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Центр инновационного творчества для детей и молодежи ОБРАZ в Подольске открывает набор в 6-й класс частной школы модульного обучения с применением инновационного оборудования. Приглашаем 27 июля на фокус-группу мам, ребят-шестиклассников для презентации проекта, а также всех заинтересованных на День открытых дверей 18 августа в 10:00», – говорится в сообщении.

Школьная программа новой школы построена согласно новейшим образовательным методикам с удобным доступом к материалам и тренажерам из любой точки мира. Это удобно для спортсменов, путешествующих и тех, кто хочет заниматься дома самостоятельно. В программу включили эффективную модульную проработку тем (четверть состоит из учебных блоков – от сложных предметов к простым), проектную работу. Класс оснащен современным оборудованием, уроки технологии будут проходить на 3D принтерах, станках с ЧПУ, детей ждут занятия нейро- и суставной гимнастикой, творческие мастер-классы.

Обучение в новой школе подойдет тем, кого не устраивает пребывание в муниципальном образовательном учреждении, если там переполнены классы или ребенку нужен свой темп занятий. Также в школе ждут ребят, которые занимаются спортом и пропускают много уроков в школе, часто переезжают или много путешествуют с родителями.

Эффективная система модульного обучения направлена на развитие способностей ребенка, быстрое усвоение материала и проработку незаменимых в XXI веке навыков индивидуальной и проектной работы. По окончанию школы дети получат официальный диплом о среднем школьном образовании. Записаться на встречу можно по телефону: 8(903)599-20-04. Учебные классы находятся по адресу: улица Советская, дом №41/5 (ЖК «Атлант»).