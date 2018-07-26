РИАМО - 26 июл. Свыше 4 тысяч постоянных избирательных участков и более 70 временных сформировали в Московской области для проведения выборов губернатора, сообщила в ходе заседания Мособлизбиркома его председатель Эльмира Хаймурзина.

«У нас получается 4166 постоянных избирательных участков и более 70 временных», - сказала Хаймурзина.

Также члены Мособлизбиркома единогласно проголосовали за проект решения об установлении единой нумерации избирательных участков и за проект решения о распределении избирательных бюллетеней на выборах губернатора Московской области по территориальным избирательным комиссиям в соответствии с численностью избирателей.

Кроме того, в ходе заседания секретарем Мособлизбиркома Игорем Кудрявиным на голосование был вынесен проект решения об утверждении формы нагрудного знака наблюдателя.

«Предлагается принять новое решение, в соответствии с которым будет утверждена универсальная форма нагрудного знака, которая бы подходила для всех участников избирательного процесса, которые имеют право быть назначенными наблюдателями на выборах губернатора. <…> Это связано с тем, что по новым законам добавляется новый наблюдающий субъект на участковых комиссиях – Общественная палата», - подчеркнул Кудрявин.

В ходе голосования универсальная форма нагрудного знака наблюдателя была утверждена единогласно.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.