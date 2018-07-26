РИАМО - 26 июл. Формы и количество бюллетеней на выборах губернатора Московской области единогласно утверждены в ходе голосования членов Мособлизбиркома, сообщила в ходе заседания Избирательной комиссии Подмосковья ее председатель Эльмира Хаймурзина.

«Мы должны утвердить форму избирательного бюллетеня на выборах губернатора Московской области <…>. Также необходимо утвердить вторую форму бюллетеня для голосования на тех участках, которые будут оснащены КОИБами. Предлагаю утвердить формы бюллетеней», - сказала Хаймурзина.

В результате голосования две формы бюллетеней были приняты членами Мособлизбиркома единогласно.

Также председатель Мособлизбиркома предложила утвердить количество бюллетеней для избирательных участков без использования комплексов обработки избирательных бюллетеней и для участков, оснащенных КОИБами.

«Второй вопрос – определение количества избирательных бюллетеней на выборах губернатора Московской области. В связи с тем, что на предыдущих заседаниях члены Избирательной комиссии принимали решение о распределении КОИБов на всех территориях, у нас определены все территориальные избирательные комиссии, которые будут ими оснащаться», — отметила Хаймурзина.

Она добавила, что сейчас уже сформирован перечень участковых комиссий, на которых будут установлены КОИБы.

«Мы смогли произвести нехитрое арифметическое действие и установить число этих бюллетеней. Получилось, что у нас без использования КОИБ более 3 миллионов бюллетеней, а для участков, которые ими оснащены, – свыше 2,5 миллионов бюллетеней. Предлагается остановиться на таком решении, утвердить данное число бюллетеней и опубликовать результат в вестнике Мособлизбиркома», - заключила Хаймурзина.

За предложенный проект все члены Мособлизбиркома также проголосовали единогласно.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00. Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.

Просто и понятно о выборах губернатора Подмосковья>>